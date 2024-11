Kennedy: Conversão de Trump à extrema direita é puro oportunismo

A própria conversão de Trump para a extrema direita foi de puro oportunismo. Ele era eleitor democrata e contribuía para a campanha dos democratas em Nova York. Contribuiu para a campanha da Kamala na Califórnia. Trump não era essa pessoa conservadora, defensora da família. Pelo contrário; é acusado de assédio sexual. É uma figura vulgar e não tem nada de religioso, de carola. Isso tudo oportunismo para falar com um público de extrema direita e conservador. É muito parecido com o que Jair Bolsonaro faz no Brasil.

Quando se trata Kamala e Trump como opostos, faz-se uma falsa equivalência. Um é extrema direita, não aceita democracia e quer destruí-la. A outra é uma pessoa de centro-esquerda, ou centro-direita em algumas opiniões, que joga dentro das regras democráticas.

Temos que explicar que Kamala não é radical, mas é o que Trump repete nas propagandas na televisão para assustar. É o discurso do medo, tentando transformar e pintar Kamala como se ela fosse uma radical comunista, que vai abrir as fronteiras. Isso é uma mentira. Kennedy Alencar, colunista do UOL

Kennedy frisou como as redes sociais, em especial o X (antigo Twitter) pertencente a Elon Musk, desempenham papel crucial na disseminação de ódio e de notícias falsas, em um ambiente favorável a Trump.

Trump conseguiu entrar na cabeça desse eleitor mentindo, propondo soluções fáceis para problemas complexos. A economia sob Joe Biden está muito boa, mas houve um trimestre em que a inflação chegou a 9%. Após a pandemia, alguns preços ficaram muito altos e as pessoas têm uma sensação de que os alimentos e a moradia ficaram mais caros. Trump trabalha esse ressentimento.