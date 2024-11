Morre Marina Magro, aos 51 anos, procuradora-geral da cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo qualificou Marina como uma pessoa que inspirava a todos por sua "incansável dedicação à Justiça". Na nota de pesar, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) citou que foi ela quem conduziu "brilhantemente" o processo de acordo envolvendo o Campo de Marte —na ocasião, a União perdoou uma dívida de R$ 25 bilhões do município. A procuradora-geral era vista como uma pessoa estratégica na interlocução da administração municipal com figuras bolsonaristas.

Nas redes sociais, Nunes homenageou a procuradora-geral. "Marina foi uma líder excepcional e uma profissional dedicada, que resolveu questões jurídicas complexas, deixando um legado inspirador", escreveu.

O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União), cancelou as sessões previstas hoje na Casa. "Marina foi uma excepcional servidora pública, dedicada à defesa dos interesses do município e ao bem-estar dos paulistanos", afirmou. O colégio de líderes e as demais sessões foram transferidos para quarta-feira (6).

O velório será realizado no hall principal do prédio da prefeitura, no Viaduto do Chá, a partir das 13h. O sepultamento, entretanto, será reservado a familiares.