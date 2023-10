Caiado: Não dispensaria apoio de Bolsonaro, mas não disputo contra Tarcísio

Isso não pode ser feito de forma tão antecipada, em 2023, quando ainda temos uma eleição no ano que vem para prefeituras.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, sobre eventual candidatura à Presidência

"Não vamos capitalizar apoio de A ou de B em algo que está tão distante quanto 2026. Agora é uma decisão partidária, se for a decisão, me sinto em condições de me colocar perante ao partido", disse.

Governador goiano diz que não dispensaria apoio de Bolsonaro. "Quem é que nega apoio?", brincou. "O Bolsonaro, foram cassados seus direitos políticos até 2030 e sabemos que, ao não poder ser candidato, se torna um cabo eleitoral forte para qualquer campanha".

Caiado disse que sua relação com Tarcísio de Freitas é "pessoal", e que não competiria contra ele nas urnas. "Eu e Tarcísio temos uma convivência maravilhosa, tenho um carinho enorme, o pai dele foi meu eleitor em 1989", declarou. "Ele terá esse momento de avaliar [candidatura à Presidência], mas não serei disputa com Tarcísio nesse momento, tenho a melhor relação pessoal com ele. Meu relacionamento com Tarcísio não é político, é dentro de casa, eu chego e converso".

Caiado avalia governo Lula como 'regular'

Para ele, maior autonomia do Congresso enfraqueceu Executivo. "É uma situação diferente dos primeiros dois mandatos [de Lula], há um novo rito no Congresso Nacional, tem nova autonomia com as emendas impositivas", declarou. "Isso fragiliza a ação de qualquer Executivo".