Haddad diz que candidatura de Lula à reeleição em 2026 é "consenso" no PT

Eu se eleito serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população. -- Lula (@LulaOficial) October 25, 2022

Cutucada nos colegas

Na entrevista, Haddad deu ainda uma cutucada no PT e, sem citar nomes, na sua presidente Gleisi Hoffmann (PT-PR) e no ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. A deputada paranaense tem sido uma das grandes críticas ao modelo econômico, considerado ortodoxo e pouco à esquerda, e ele e o ministro têm tido uma série de desentendimentos em relação ao corte de gastos para este ano.

Haddad argumentou que seu modelo não pode ser criticado quando traz bons resultados e criticado em outros momentos. "Ou está tudo errado ou está tudo certo", reclamou.

Ele assumiu que há debates "às vezes menos e às vezes mais acalorados" com Rui, mas que, no fim, quem resolve é o chefe. "Tem uma pessoa que já comandou o país por oito anos e está completamente apto a arbitrar as divergências. Não considero ruim que haja divergências. É natural", disse.