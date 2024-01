Candidato a ministro, Cappelli diz que não há alerta e 8/1 não se repetirá

Durante um evento com o governo do Distrito Federal hoje, Cappelli afirmou que "não há nenhuma informação que gere um alerta maior". A Esplanada dos Ministérios estará fechada para veículos, mas, segundo ele, manifestações serão permitidas —desde que respeitem o "limite democrático".

Aquilo [ataques golpistas] foi inaceitável. O Brasil é um país livre, democrático. [Mas] não se confunde manifestação democrática com tentativa de golpe de estado. Não se confunde manifestação democrática com ataque aos poderes. Não se confunde manifestação democrática com depredação do patrimônio público. Passadas eleições, não interessa em quem você votou.

Ricardo Cappelli, sobre 8/1

Para a segurança do evento e dos prédios da Esplanada, haverá um efetivo de 250 homens da Força Nacional e 2 mil policiais militares, segundo a governadora em exercício, Celina Leão (PP). Convidado para a cerimônia no Senado, o governador Ibaneis Rocha (MDB), que chegou a ser afastado do cargo após os atos antidemocráticos, está viajando e não participará do evento.

Cappelli afirmou ainda que a situação é "monitorada no dia a dia" e que podem haver mudanças caso a Polícia Federal identifique qualquer ameaça. "Todas as providências estão sendo tomadas para que nós tenhamos um dia 8 de celebração democrática", afirmou o ministro em exercício.

Atual secretário-executivo do ministério, Cappelli foi o interventor federal no DF durante 23 dias de janeiro, após os atos. Homem de confiança do ministro Flávio Dino (PSB), Cappelli tem atuado como um candidato disposto a assumir a pasta no lugar do chefe, que vai para o STF.

A escolha do sucessor de Dino é mantida em sigilo pelo presidente Lula (PT). Há expectativa de anúncio na semana que vem.