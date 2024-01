Em recesso, Lula aparece em foto no mar e posta vídeo com quilombolas

Lula também postou um vídeo de sua visita ao Quilombo de Marambaia, no Rio de Janeiro. "Conversei com as pessoas e pude ver as ruínas de uma senzala. Não devemos esquecer o que já aconteceu no nosso país, principalmente toda exploração e sofrimento causado às pessoas negras e indígenas. É assim que poderemos construir um Brasil melhor e mais digno para o povo", escreveu o presidente.

No vídeo, Lula aparece dançando com integrantes da comunidade quilombola. "Estou visitando aqui um lugar sagrado para descendentes de escravos que vieram para o Brasil", disse o presidente.

Recesso de Lula

Lula escolheu passar as festas de final de ano na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. Ele embarcou no dia 26 de dezembro para o destino. A primeira-dama acompanha o petista.