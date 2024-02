Qual o poder de Lira para emparedar o governo Lula

No entanto, Lira também está de olho na reforma administrativa. O tema tem resistência no governo.

A reoneração da folha salarial para 17 setores é outra que tem o caminho complicado. Falta acordo, e Lira deve cobrar alto essa fatura, apesar do bom trânsito com o ministro Fernando Haddad (Fazenda), que tem se empenhado na negociação com líderes parlamentares.

Um sucessor no caminho. Outra dificuldade nessa relação entre Lira e o governo é que sua chefia na Câmara termina no final do ano. Em 2025, a Casa será comandada por outro nome. Lira pressiona para que seu indicado seja o escolhido. A cobrança pública ao governo foi um "gesto de peso" para manter seu grupo unido. No discurso na abertura do ano legislativo, ele fez questão de salientar que isso não seria um tema, mas, desde já, não se fala de outra coisa nos corredores do Congresso.

O temor da perda de poder com o fim do comando na Câmara também endureceu o discurso. Líderes e deputados ouvidos pelo UOL chancelaram essa atitude.

Emendas e as indicações na Esplanada vêm como contrapartidas. Segundo relatos, Lira reforçou aos líderes que saiu em defesa do Parlamento, porque os deputados precisam estar unidos para manter força perante o Executivo. Após o encontro, Lira e colegas do centrão assinaram um requerimento de informação sobre os critérios para liberação de recursos do Ministério da Saúde.

Publicamente, Lira sempre negou querer ter o controle da pasta, atualmente sob a gestão de Nísia Trindade. No entanto, aliados dele reclamam, desde o ano passado, da lentidão no envio de dinheiro às bases eleitorais —esse tipo de coisa "caminhava" no governo de Jair Bolsonaro, apontam.