Damares volta a associar Marajó a pedofilia e ONGs rebatem ex-ministra

A senadora Damares Alves (Republicanos) usou as redes sociais nesta quinta (22) para denunciar supostos casos de exploração sexual de crianças e adolescentes no Arquipélago do Marajó, mas ONGs com atuação na região divulgaram notas em que questionam os interesses por trás da associação feita pela ministra.

O que aconteceu

Música que viralizou na internet levou assunto às manchetes. "Evangelho de Fariseus", da cantora gospel Aymeê, fala sobre problemas vivenciados na Amazônia e se tornou um hit nas redes sociais. A letra da canção cita o Arquipélago do Marajó, localizado no norte do estado do Pará.