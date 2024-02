Dino toma posse como ministro do STF e pode ficar até 2043

O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, fez uma pausa na coordenação dos depoimentos sobre uma trama de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder para prestigiar a posse de Dino, seu ex-chefe no Ministério da Justiça. Hoje, mais de 20 pessoas são ouvidas em diferentes estados na investigação, incluindo o ex-presidente e generais de alta patente.

O novo ministro rejeitou convites de associações de magistrados para tradicionais coquetéis, realizados após as cerimônias em salões badalados da capital. As festas costumam ser regadas com fartos banquetes e atrações musicais e atraem autoridades, advogados, juízes e procuradores que circulam entre os Poderes. A última festa, feita em homenagem à presidência de Roberto Barroso, no ano passado, custou R$ 500 o convite, por exemplo, e agrupou ministros do governo Lula e do Supremo.

Católico, Dino decidiu substituir a festa por uma missa. Vai ser às 19h na Catedral Metropolitana de Brasília, com celebração do arcebispo. O decano do STF, Gilmar Mendes, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, participaram da cerimônia.

Ao sair do STF para a missa, o novo ministro disse a posse foi um "momento muito importante" da sua vida e que foi bem recebido pelos colegas de tribunal. Dino abordou ainda que o Supremo tem um "grande papel" de controle entre os Poderes, o que pode gerar atritos.