Bolsonaro fica em silêncio, e advogado chama inquérito de 'semissecreto'

O objetivo dos investigadores, ao agendar os depoimentos no mesmo horário, é impedir a combinação de versões. É a mesma estratégia utilizada nos depoimentos do inquérito que apura a venda de joias quem envolve Bolsonaro e aliados.

A defesa de Bolsonaro tentou adiar o depoimento e pediu para que ex-presidente não precisasse comparecer à sede da PF, mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou.

A maioria ficou pouco tempo na PF, saindo cerca de meia hora depois do horário do depoimento. Somente Valdemar Costa Neto e Anderson Torres permaneciam no local às 16h. A defesa de Valdemar Costa Neto disse que ele "respondeu todas as perguntas que lhe foram feitas". "A defesa não fará qualquer comentário sobre as investigações."

Os depoentes podem ficar em silêncio. Usaram desse direito Bolsonaro, general Augusto Heleno, Mario Fernandes, o almirante Garnier, Paulo Sergio Nogueira, o general Braga Netto, o oficial Ronald Ferreira, major Sergio Cavaliere, tenente-coronel Rafael Martins e o advogado Amauri Feres Saad, segundo o UOL apurou. Segundo os advogados Marcus Vinícius Figueiredo e Luís Henrique Prata, que defendem Braga Netto desde ontem, "o cliente exerceu o direito de ter acesso absoluto e integral a toda investigação para que possa prestar os devidos esclarecimentos".

Apoiadores do ex-presidente compareceram à sede da PF. Quando Bolsonaro chegou, eles ignoraram uma faixa que isolava a entrada da garagem e avançaram sobre o carro. Agentes entraram em ação para afastar os militantes.