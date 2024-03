Cid recua e nega pressão da PF, mas diz não se lembrar a quem mandou áudio

Tenente-coronel disse não se lembrar a quem mandou o "desabafo". Questionado, Cid contou que não conseguiu identificar a pessoa para quem falou "essas frases de desabafo, num momento ruim", nem a data em que os áudios foram enviados. Ele ainda afirmou não acreditar que alguém do núcleo próximo — "amigos, amigos militares e amigos da equitação" — tenha contato com a imprensa.

Ex-ajudante de Bolsonaro ainda reclamou de "exposição midiática". Ao STF, Cid disse que a situação prejudica suas relações e que sua carreira está "desabando". O ex-ajudante de Bolsonaro lembrou que está prestes a ser promovido no Exército e, por isso, está "mais sensível". Também afirmou ter engordado mais de dez quilos e defendeu que as pessoas deviam oferecer-lhe apoio.

Cid foi preso após o depoimento ao STF, por ordem de Moraes. O ministro entendeu que o militar descumpriu o dever de manter sigilo sobre a delação ao comentar sobre temas do acordo. Moraes também argumentou que as ações de Cid podem dificultar as investigações e configurar obstrução de Justiça. O tenente-coronel foi levado ao Batalhão de Polícia do Exército, onde já havia ficado anteriormente.

Áudios

Cid disse que a PF não quer "saber a verdade". Em áudios revelados pela Veja, o tenente-coronel sugeriu ter sido coagido pelos investigadores, sem mencionar a ocasião específica. "Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade, eles queriam que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu?", afirma, sem identificar de quem e com quem está falando.

Ex-ajudante de Bolsonaro também criticou Moraes. Em um dos áudios divulgados pela Veja, Cid critica o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). "A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles, eles são a lei, o Alexandre Moraes é a lei. Ele prende quando ele quiser, como ele quiser; com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação", diz (ouça abaixo).