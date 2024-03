'Lado mais fraco', 'caiu no próprio buraco': veja reações à prisão de Cid

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) defendeu a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar as apurações da PF e STF. "Um grupo de senadores vai propor uma CPI para investigar as acusações de crimes nas apurações do STF, a cargo da PF. O relato do ex-ajudante de ordem do governo anterior é muito grave e parece ser mais crível ainda devido a espontaneidade e por ele ter gravado o áudio enquanto estava solto".

Lindbergh Farias, deputado federal pelo PT-RJ, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro será o próximo a ser preso. "Grande dia", comemorou.

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) criticou o ministro Alexandre de Moraes. "A lei é ele. Não gostou das verdades que foram expostas a público e mandou prendê-lo de novo".

Já o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) questionou se "a prisão do Cid não seria uma confirmação da veracidade do conteúdo do áudio dele".

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) escreveu no X que "a cada dia que passa, fica mais evidente que a tentativa de golpe do dia 08 de janeiro não foi um mero acaso".

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, disse que "a hora do mito [Bolsonaro] também vai chegar, falta pouco".