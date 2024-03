Moraes manda Mauro Cid de volta à prisão por obstrução de Justiça

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a prisão do tenente-coronel Mauro Cid por obstrução de Justiça. A decisão aconteceu após oitiva que foi presidida pelo desembargador Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete do ministro de Moraes.

Moraes entendeu, ao decretar a prisão, que Cid descumpriu o dever de manter sigilo sobre a delação, ao mandar áudios comentando temas do seu acordo. Também apontou que as suas ações podem dificultar as investigações e configurar obstrução de Justiça.

A Polícia Federal cumpriu hoje também mandado de busca e apreensão na casa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL).