Fim da saidinha fere Constituição e chegaria ao STF se Câmara derrubar veto

Saidinha segue espírito da redemocratização. "A lógica da lei não tinha muita ligação com a ditadura, mas sim com a busca pela redemocratização da época", lembra o advogado Claudio Langroiva Pereira, professor de direito penal na PUC-SP. Iniciada em 1964, a ditadura acabou em 1985, um ano depois da Lei de Execução Penal.

Para o Ministério da Justiça, proibir as saidinhas fere a Carta Magna. O ministro Ricardo Lewandowski —ex-membro do Supremo Tribunal Federal— recomendou que Lula vetasse parcialmente a lei aprovada no Congresso. Ele teme que o fim do benefício termine em rebeliões nos presídios.

A proibição de visita à família dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição: o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e a obrigação que o Estado tem de proteger a família.

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça

Alguns presos podem acabar privados de ressocialização, dizem juristas Imagem: Getty Images

Juristas concordam com Lewandowski. Especializada em direito constitucional, a advogada Vera Chemim diz que "o caso concreto de cada preso precisa ser analisado pela Justiça sob esses princípios constitucionais elencados pelo ministro".