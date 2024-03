Preso por matar homem em SP cometeu crime durante 'saidinha' da cadeia

Vítima tentou se defender. No momento do crime, Ricardo estava no quintal da residência e, ao perceber a presença de um dos criminosos, pegou uma faca para se defender. Ao ver que a vítima estava com uma faca, o suspeito atirou no homem, que morreu no local.

Sérgio foi preso quando retornou ao Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, nesta segunda-feira (18), após o fim da saída temporária. Ele cumpre pena desde 2020 por tráfico de drogas e agora também responderá por latrocínio. Sérgio foi encaminhado para a Cadeia Pública de Peruíbe após confessar o crime e está à disposição da Justiça. O outro suspeito ainda não foi detido.