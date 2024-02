Matrícula em faculdade e busca por emprego: preso conta como viveu saidinha

Ele se matriculou no curso de direito durante a saída temporária e, assim que deixou a unidade, começou os estudos. "Corri atrás da minha faculdade, procurei bolsa de estudo, hoje sou advogado e ator", diz. "Sai de vez em julho de 2014, fiquei no livramento condicional. Em agosto, eu já estava matriculado na faculdade."

Em 2019, ele concluiu o curso de direito e um ano depois, foi aprovado no exame da OAB. "Fiz o Fies dentro do presídio e consegui 87% de bolsa", contou.

A saída temporária faz com que presos tenham expectativas de reencontrar familiares, diz o egresso. "Ficamos muito ansiosos, não tem como evitar." Emerson não costumava ver os pais com frequência — por isso, as saídas possibilitam momentos de reencontro. "Meus pais eram idosos, raramente tinham contato por cartas. Também tem a dificuldade imposta pela distância das unidades", disse.

Convívio diferente de como ocorrem as visitas. Segundo a coordenadora do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, Camila Tourinho, muitos familiares enfrentam dificuldades durante as visitas. "Os presídios ficam em locais distantes, muitas famílias não têm dinheiro", afirma. "Quando as visitas acontecem são de forma precária, nos pátios, nos raios. Já a saída temporária é a primeira oportunidade que a pessoa vai ter contato com o mundo externo."

Sair da prisão dá até um alívio na respiração. A gente começa a reparar nas cores, na prisão a gente só vê o cimento, cinza. Até hoje, quando bate um vento eu paro para sentir. Dentro da prisão não bate um vento no rosto.

Emerson Ramayana, advogado e egresso do sistema prisional