Oposição: reajuste de 57% no salário da presidente do BB é 'inadmissível'

Parlamentares de oposição criticaram a possibilidade de a presidente do Banco do Brasil receber um aumento salarial de 57%. A proposta será votada na próxima sexta na Assembleia Geral de Acionistas. Se for aprovada, Tarciana Medeiros passará a ganhar R$ 117 mil mensais.

O que aconteceu

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) ironizou os juros cobrados dos clientes e a destinação dos lucros do Banco do Brasil. Presidente do PP, ele escreveu no X que aposentados e pensionistas pagam caro por empréstimos consignados enquanto a presidente da instituição recebe R$ 4 milhões por ano (valor caso o reajuste seja aprovado e incluindo bônus e participações em conselhos).

Ciro cutucou o PT. Ele escreveu que "pra companheirada tudo!". A oposição critica o governo Lula (PT) pelo que considera descontrole nos gastos. O senador foi ministro chefe da Casa-Civil no governo Jair Bolsonaro (PL).