Sakamoto: Ala bolsonarista do TCU passa pano para sumiço das joias

O que não pode ficar são coisas caras, que aí ficam com a União. Na prática era isso. Antes da regra, havia um entendimento de que a regra a partir dali passaria a valer para todo mundo que chegasse ao poder a partir de 2016: valeria para o Temer, para o Bolsonaro, vale para o Lula hoje. A defesa de Bolsonaro usou o fato de Lula ter ganhado um presente em 2005. Mas aquilo era anterior a 2016, quando o próprio TCU falou que a partir dali as coisas mudam. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Bolsonaro foi lá atrás buscar isso [do Lula]. Por quê? Ele sabia internamente que ele tinha aliados dentro do Tribunal de Contas da União. Porque o relator, o ex-senador e ministro Antonio Anastasia, falou que a regra não cabia ao Lula. Mas o Jorge Oliveira, que hoje é ministro do TCU, mas era um dos mais próximos assessores de Bolsonaro. (...) Essa pessoa que é próxima ao Bolsonaro falou que era injusto, porque o Lula pôde e Bolsonaro não. Aí você teve uma ala bolsonarista dentro do TCU que votou junto com esse entendimento. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressalta que a ala bolsonarista na Corte passou pano tanto para Bolsonaro quanto para as joias árabes, que vieram ao Brasil "contrabandeadas".

Esse pessoal bolsonarista votou junto, e outros nomes também. Mas esse corpo bolsonarista dentro do TCU foi fundamental para mudar o entendimento e ajudar o Bolsonaro. Dá para falar o quê? A ala bolsonarista do TCU passou um pano para as joias árabes. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Agora, é claro que a defesa do Bolsonaro vai utilizar essa decisão para questionar o inquérito da Polícia Federal. Porque a PF está investigando e vamos lembrar que o bolsonarismo trouxe um monte de joias da Arábia Saudita, trouxe muquiada, e por que trouxeram muquiada? Por que trouxeram contrabandeando essas joias via aeroporto de Guarulhos em mochila de militar? Porque sabia que havia o entendimento que era irregular a pessoa ficar com essas joias. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

