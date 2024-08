Justiça rejeita ação de Damares contra colunista que a chamou de 'dublê'

O texto criticado pela senadora foi publicado em 17 de julho e falava sobre a sessão do Senado que discutiu a assistolia fetal, por causa de um projeto que, na prática, restringia mais o direito ao aborto. "A dublê de senadora e pastora Damares Alves aproveitou para criticar o ministro Alexandre de Moraes", diz um trecho. Mello Franco afirma que o plenário virou um "palco de teatro macabro" — citando a encenação da morte de um feto realizada por uma contadora de histórias no início da sessão.

A senadora havia dito que a atitude do jornalista "atingiu sua honra" e classificou-a como um "crime de violência política contra uma mulher". Damares afirmou que o colunista devia ser condenado pela prática do crime de injúria e ter sua pena aumentada "por incorrer em circunstância que ensejam a aplicação de duas causas de aumento de pena".

O jornalista já usou o termo "dublê" para se referir a políticos homens. Em uma de suas colunas, ele chamou o ex-diretor da PRF Silvinei Vasques de "dublê de policial e cabo eleitoral". Uma das definições de "dublê" nos dicionários é "quem exerce diversas atividades".