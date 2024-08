Após acordo, Pacheco diz que obras não podem parar por desacerto de Poderes

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu que as obras inacabadas pelo país não podem ficar paradas pela falta de entendimento entre Executivo, Legislativo e Judiciário sobre as emendas parlamentares.

O que aconteceu

Reunião entre Judiciário, Legislativo e representantes do governo federal fechou acordo para manter as emendas parlamentares. Os recursos haviam sido suspensos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), após decisão monocrática do ministro Flávio Dino, referendada por unanimidade na semana passada.

Pacheco disse que houve um entendimento entre os Poderes sobre a manutenção das "emendas Pix", apesar da sugestão de extinguir a modalidade. O Congresso e o Executivo devem apresentar uma proposta de adequação da regra em até dez dias.