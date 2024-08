Acordo entre STF, Congresso e governo mantém emendas e dá prazo para regra

A nota também informa que "o Executivo e Legislativo ajustarão o tema da vinculação das emendas parlamentares à receita corrente líquida, de modo a que elas não cresçam em proporção superior ao aumento do total das despesas discricionárias".

Barroso considerou que a reunião resolveu parte do problema das emendas. "Nós conseguimos equacionar. Havia três debates na mesa: o valor, a questão da rastreabilidade e transparência e a questão da fragmentação orçamentária. Nós entendemos que conseguimos enfrentar adequadamente dois deles, a rastreabilidade e a transparência", afirmou.

"A questão da fragmentação [do orçamento] é bem minimizada pelo fato de que as emendas de bancada têm que ir para projetos estruturantes."

Questionado pela imprensa se seria possível identificar o parlamentar responsável por indicar cada emenda, independente do tipo, o ministro evitou confirmar se isso valeria para as emendas de comissão e de bancada. "Nas individuais, certamente (será possível indicar os parlamentares) nas de comissão e de bancada penso que não, mas ai é uma questão interna corporis (do Congresso) que eu teria que ver", afirmou o presidente do STF.

Participaram do encontro todos os onze ministros do Supremo, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado (Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os ministros do governo Lula, Rui Costa (Casa Civil) e Jorge Messias (AGU).

Na semana passada, o STF suspendeu a execução de emendas impositivas apresentadas por parlamentares ao Orçamento da União. A decisão impede que as emendas sejam pagas até que o Congresso fixe regras claras para garantir a transparência na liberação dos recursos. A negociação desta terça-feira (20) foi realizada com a intenção de amenizar a crise instalada entre o STF e o Congresso Nacional.