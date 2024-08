Moraes manda bloquear contas da empresa Starlink, de Elon Musk

Em seu perfil oficial, Musk compartilhou a notícia do bloqueio e chamou o ministro do STF de "tirano". Sem negar o conteúdo da notícia, ele ainda criticou o presidente Lula.

The tyrant, @Alexandre, is dictator of Brazil. Lula is his lapdog. https://t.co/svONz3iv5S -- Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024

Moraes intimou o X de Musk

Ontem, Moraes deu 24 horas para Musk apontar um representante no Brasil. Ou a rede social será suspensa no Brasil.

Primeira intimação do STF por meio de uma rede social. Como a empresa saiu do Brasil no dia 17 de agosto, o tribunal não conseguiu contato com o X e usou a própria rede para publicar a intimação nesta quarta. O Marco Civil da Internet exige que as empresas tenham um representante legal no país. Iniciativa do ministro ocorre em meio às eleições municipais, nas quais várias campanhas utilizam a rede X para fazer suas divulgações.

X atribuiu a Moraes responsabilidade pelo fim das operações no país. Em nota divulgada no dia 17, o X disse que o ministro ameaçou seu representante legal no Brasil de prisão, caso a empresa não cumprisse "ordens de censura". O STF não se manifestou à época.