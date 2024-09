Lula propõe convocar nova 'constituinte' para a ONU

Incerteza quanto ao sucesso da proposta. Ryad Mansour, embaixador palestino na ONU, explicou ao UOL que a proposta de Lula é uma tentativa de romper com o impasse de 30 anos na reforma do Conselho de Segurança e que vem sendo impedida pelas potências. Questionado se ela pode ter êxito, ele admitiu: "Não há como saber". A reforma vem sendo debatida desde 1990. Mas sem qualquer avanço real.

Nossa capacidade de resposta é prejudicada, em particular, pela falta de representatividade que afeta as organizações internacionais. Se os países ricos querem o apoio do mundo em desenvolvimento para o enfrentamento das múltiplas crises do nosso tempo, o Sul Global precisa estar plenamente representado nos principais foros de decisão.

Lula, ao pregar reformulação da ONU

O Itamaraty confirmou que o assunto foi alvo de intenso debate. Houve também uma discussão se isso deveria ser anunciado ontem no discurso de abertura ou hoje. A opção de hoje foi para mostrar o peso do G20. No discurso de Lula na Assembleia Geral, um dia antes, ele já havia sinalizado com alguns gestos concretos sobre como a reforma poderia ocorrer. Mas optou por não fazer o anúncio sobre a convocação da constituinte. O temor dentro do governo brasileiro é, além de precisar de dois terços de 193 países, uma paralisação da ONU porque hoje as potências estão em lados opostos.

A fala de Lula se voltou a três eixos, presentes no documento do G20. O encontro vai terminar com a aprovação de uma declaração conjunta do G20 que anuncia um apelo por uma reforma da governança global. São eles:

reforma das Nações Unidas; reforma da Arquitetura Financeira Internacional; e reforma do sistema de comércio multilateral.

Lula foi a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Na abertura, ele criticou o financiamento de países desenvolvidos, saudou a Palestina, alfinetou o X (antigo Twitter) e criticou a continuidade das guerras.