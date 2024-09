Potências silenciam sobre proposta de Lula na ONU; EUA sinalizam outro rumo

Para o representante de Putin, uma reforma da ONU deve levar em conta que há uma "nova distribuição dos centros de poder" no mundo. "O Ocidente abusou do poder nos organismos internacionais e estamos preocupados com o uso desses órgãos de forma confrontacionista", disse, destacando que os russos vão focar suas relações com América Latina, África e Ásia, além do Brics. Do outro lado da mesa, estava Blinken.

Ryad Mansour, embaixador palestino na ONU, explicou ao UOL que a proposta de Lula é uma tentativa de romper com o impasse de 30 anos na reforma do Conselho de Segurança e que vem sendo impedida pelas potências. Questionado se ela pode ter êxito, ele admitiu: "Não há como saber". A reforma vem sendo debatida desde 1990. Mas sem qualquer avanço real.

Ministros da Coreia do Sul, Alemanha, Japão e outros também evitaram tocar no tema apresentado por Lula em seus discursos durante a reunião.

Pequim é contra a adesão de grande emergentes no órgão, temendo que tenha de dividir espaço com a Índia, seu grande rival na Ásia. Dentro do Itamaraty, os chineses são considerados como um dos maiores obstáculos para uma reforma que possa levar o Brasil e outros emergentes ao órgão.

Na história da instituição, apenas quatro emendas pontuais foram feitas à carta das Nações Unidas e apenas em temas marginais. Depois de uma "constituinte" da ONU, caso ela realmente seja instalada, para que uma nova carta seja aprovada precisa haver apoio de todos os cinco membros do Conselho de Segurança.

Não há prazo para isso acontecer. A partir de agora, o governo brasileiro vai avaliar como vão reagir os outros países e passar a construir uma proposta concreta.