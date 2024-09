Omar Aziz: 'Moraes tirou X do ar; por que não tiram as bets do ar?'

Antes de qualquer coisa, tem que tirar os sites do ar. O Alexandre de Moraes não tirou o X do ar numa canetada? Se a Procuradoria tivesse pedido já ao Supremo pra retirar do ar todas as bets...Neste momento tem milhões de brasileiros jogando, tentando a sorte. Ninguém vai ganhar.

Há 12 dias, no dia 16 desse mês, eu fui à Procuradoria e eu protocolei pessoalmente o pedido para que o PGR agisse junto ao Supremo, porque se tem alguém que pode tirar isso do ar hoje, é o Supremo Federal. Até agora não houve nenhuma movimentação, eu não tô falando de ontem, tô falando de 12 dias atrás. É urgente, urgentíssimo, não dá pra esperar mais.

Faço um apelo à Procuradoria Geral da República que encaminhe ao Supremo Tribunal. Porque, vem cá, o ministro Alexandre de Moraes, ele tirou o X do ar. Ou não tirou? Por que não se tira as bets do ar imediatamente? Omar Aziz (PSD-AM), senador

Para reforçar o argumento, o senador afirmou que a Champions League sabe que existe manipulação de resultados e proibiu a propaganda de bets no campeonato.

Por que a Champions League proibiu a propaganda de bets? Porque eles sabem muito bem que existe manipulação de resultado. Estou falando sobre isso. Quiseram até colocar nas bets a eleição pra apostar quem ia ganhar ou ia perder.