Múcio alfineta Itamaraty por negócios frustrados com Alemanha e Israel

Nos últimos anos, nós tivemos um retrocesso nos investimentos do governo na ordem de 47%. Por quê? Ainda existem muitos, por componentes ideológicos, por componentes políticos, por variações programáticas, que acham que a Defesa não funciona.

José Múcio, ministro da Defesa

Múcio citou o exemplo de Israel para falar que "a questão diplomática interfere na Defesa". "Houve agora uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel, mas, por questão da guerra, do Hamas, grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas, por questões ideológicas nós não pudemos aprovar", lamentou.

"Qual é o maior desafio que nós temos? O desconhecimento do que é a Defesa no Brasil", continuou Múcio. Segundo ele, o argumento usado no governo é que o maquinário militar é "muito caro". "Mas nós precisamos ter uma Defesa forte não para atacar ninguém, mas para ter força de dizer: 'Não, aqui não entra, nós somos os donos do maior patrimônio desse continente'", argumentou.

A queda de braço sobre Israel se arrasta desde abril. Múcio procurou diretamente representantes da fabricante Elbit Systems no Brasil e ouviu que, caso o negócio seja fechado, há a intenção de construir uma nova fábrica para fazer os blindados aqui. A empresa já tem duas plantas no país: no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro.

Lula já foi acionado, mas ainda não houve solução. Na sua fala em evento com empresários, Múcio citou ainda um outro negócio militar que estaria interrompido com a Alemanha por causa da guerra na Ucrânia.