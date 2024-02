Lula é 'persona non grata' até ele se retratar por fala sobre Holocausto, diz Israel

O ministro das Relações Exteriores de Israel disse nesta segunda-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é bem-vindo em Israel até que retire seus comentários comparando a guerra contra os militantes do Hamas em Gaza ao genocídio nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

"Não vamos esquecer nem perdoar. Trata-se de um grave ataque antissemita. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, diga ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que retire o que disse", disse o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, ao embaixador do Brasil, de acordo com uma declaração do gabinete de Katz.

Israel acusou Lula de banalizar o Holocausto e de ofender o povo judeu, e Katz convocou o embaixador brasileiro ao memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, para uma reprimenda nesta segunda-feira por causa dos comentários de Lula.