Ciro Nogueira não descarta apoiar Marçal em 2026: 'Bolsonaro é quem decide'

[Marçal] é um nome fortíssimo para presidente, fortíssimo para governador em SP ou qualquer estado. Hoje no país, ninguém tem o poder de comunicação que ele tem. Se ele tiver um partido com tempo de televisão, é um nome muito forte. [...] Se tivesse o apoio de Bolsonaro, apoiaria.

Quem vai ser mais forte é quem tiver o apoio de Bolsonaro. Não sou eu quem fala, [e sim] as pesquisas. Se coloca Tarcísio e Marçal separadamente sem Bolsonaro, é complicado, porque o poder de comunicação do Marçal é bem maior do que o de Tarcísio. [...] Acredito que Marçal vai ser candidato a governador de São Paulo. Ciro Nogueira, presidente do PP

Nogueira endossou que, apesar do presidente do PL Valdemar Costa Neto ter citado o nome de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como possível alternativa, a preferência do campo segue com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com quem Bolsonaro apoiar.

Qualquer nome com o sobrenome 'Bolsonaro' sai com um percentual até igual o Tarcisio. A força política de Bolsonaro é uma coisa impressionante. É uma escolha que vai caber a ele, que é um grande eleitor. Mas não vou negar que Tarcísio teria uma amplitude maior devido ao seu desempenho no estado de São Paulo. Concordo com Valdemar que ele é o número 1, mas vamos lutar até o fim para que o [ex]-presidente se torne elegível.

Ciro Nogueiram presidente do PP

Dificuldade para anistia é aprovação pelo Senado, diz Nogueira

Questionado a respeito da inelegibilidade do ex-presidente, Nogueira afirmou que a dificuldade de aprovar uma anistia seria no Senado —mas que a pressão conforme as eleições se aproximarem pode mobilizar votos a favor de Bolsonaro.