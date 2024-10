Sakamoto: Silveira e Nunes brigam por Enel, mas estão no mesmo barco

A briga pública entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pode lembrar uma disputa política, mas não é: ambos estão "no mesmo barco", afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta segunda-feira (14).

Alvo de parte das críticas pelo apagão em São Paulo, o prefeito cobrou uma "intervenção" do governo Lula para romper com a Enel e chamou Silveira de "fraco". Em resposta, o ministro acusou Nunes de mentir sobre renovação do contrato com a Enel. Ele destacou que, na verdade, o contrato de concessão vai até 2028 e que uma eventual ruptura dependeria do "devido processo legal".

Sakamoto relembrou, porém, que ambos estão ligados a um importante articulador político do Brasil: Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD.