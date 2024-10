Lula está sem dor e não perdeu consciência após queda, diz ministro

Padilha disse que Lula está "sem dor" e "muito ativo". Após a reunião com Lula, o ministro afirmou que está mantendo contato direto com o chanceler, Mauro Vieira, passando orientações sobre a conferência na Rússia.

O momento é de observação da orientação médica, de evitar nesse momento a viagem de avião, que é uma viagem extremamente longa, trabalhar em um fuso horário diferente, estar num outro país, então por isso, por orientação médica, de evitar essa viagem.

Alexandre Padilha, sobre situação do presidente

Ainda não há certeza sobre viagens nacionais. Era esperado que, ao voltar da Rússia no final da semana, Lula fosse a São Paulo para votar, em São Bernardo do Campo (SP), e participar mais uma vez do último comício do deputado Guilherme Boulos (PSOL), que concorre à prefeitura da capital.

Há uma expectativa de que Lula participe dos Brics por videoconferência. "O ministro [Mauro Vieira] foi definindo as demandas de participação, vai encaminhando o próprio presidente, consultando a possibilidade de ele participar ou não", afirmou Padilha.

A avaliação médica vai determinar a autorização quando pode viajar, se pode viajar. Teve a primeira determinação da equipe médica de ter cancelado essa viagem longa. A equipe médica vai continuar acompanhando e vai avaliando se autoriza ele [Lula] a fazer outras viagens ou não.

Alexandre Padilha, sobre Lula

Lula deve seguir no Alvorada. Originalmente de repouso, a agenda oficial do presidente só foi liberada no início da tarde desta segunda, com reuniões internas com ministros, sem agendas externas. Não há previsão de quando ele voltará a despachar do Planalto.