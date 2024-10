Quedas em casa são comuns em qualquer idade, diz médico de Lula

O médico pessoal do presidente Lula (PT), Roberto Kalil Filho, disse em entrevista ao UOL News que o acidente sofrido por Lula é comum "em qualquer idade", afastando rumores de que os quase 79 anos do presidente possam ter influenciado no ocorrido.

Essas quedas em casa são muito comuns em qualquer idade. Com a idade, as pessoas podem perder o reflexo ou o equilíbrio, mas não foi o caso. Não dá para fazer uma relação -- pelo o presidente ter uma certa idade, aconteceu isso. O acidente que aconteceu com ele pode acontecer em qualquer idade, da mesma maneira. Se ele não fosse saudável, com a musculatura que ele tem, provavelmente teria fraturado a coluna. Ele tem um físico exemplar. Isso, nesse momento, nesse trauma, ajudou.

O médico ainda afirmou que, conforme divulgado na imprensa, Lula foi liberado para trabalhar após os exames não identificarem alterações que preocupem. Ele deve repetir o exame em 72 horas.