Médico diz que exame na cabeça está estável e libera Lula para trabalhar

O exame durou cerca de 30 minutos. Lula chegou ao Sírio-Libanês de Brasília pouco antes das 12h por uma entrada lateral e não falou com a imprensa.

O objetivo do exame é identificar possíveis sangramentos. Segundo o médico cardiologista Roberto Kalil Filho, que acompanha Lula, o presidente teve uma pequena hemorragia após a queda e é preciso manter acompanhamento.

Antes de ir ao hospital, conversou antes com o presidente russo, Vladimir Putin, por telefone por cerca de 20 minutos. Putin perguntou sobre o estado de saúde de Lula e lamentou a ausência na cúpula. Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social), vai ser providenciado para que Lula participe da reunião em vídeo.

Participação nos Brics deve ser na quarta (23) por videoconferência. "O ministro [das Relações Exteriores, Mauro Vieira] foi definindo as demandas de participação, vai encaminhando o próprio presidente, consultando a possibilidade de ele participar ou não", afirmou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após reunião com o presidente nesta segunda (21). Um dos assuntos a serem debatidos na cúpula é a possível entrada da Venezuela no bloco, que o Brasil deve vetar.

Putin não participa do G20 no Brasil. O russo não irá para a cúpula de líderes do G20 no Rio, em 18 e 19 de novembro, em meio à ameaça de prisão devido a um mandado do Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário, por crimes de guerra ligados à deportação forçada de crianças da Ucrânia. "Somos adultos. Vamos encontrar alguém que possa representar os interesses russos no Brasil", disse. Para ele, o G20 é "bom fórum, é útil". "Minha possível ida prejudicaria os trabalhos", disse.

Leia a íntegra do boletim

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 22/10/2024, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para reavaliação.