Gayer diz que sofre perseguição eleitoral e chama PF de jagunços de Moraes

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) afirmou que a busca e apreensão em sua casa, na manhã desta sexta-feira (25), se trata de "perseguição política" contra seu candidato a prefeito em Goiânia e chamou os agentes da Polícia Federal de "jagunços" do ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele e de assessores. Mandados foram cumpridos na casa do deputado e no imóvel funcional dele em Brasília, segundo apuração do UOL.

Gayer afirmou que a motivação da PF é eleitoreira. "Dois dias antes da eleição de segundo turno do qual meu grupo e candidato participa em Goiânia, acordo às 6h da manhã com minha porta sendo esmurrada pela Policia Federal", afirmou Gayer em um vídeo compartilhado no Instagram. "Numa sexta-feira, sendo que a eleição é no domingo, claramente tentando prejudicar meu candidato, Fred Rodrigues [PL], aqui em Goiânia."