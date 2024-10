PF faz buscas na casa de Gayer, suspeito de desvios de cota parlamentar

A PF (Polícia Federal) cumpriu na manhã de hoje (25) mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Os mandados foram determinados por Alexandre de Moraes, quem o parlamentar criticou em vídeo nas redes sociais após a operação.

O que aconteceu

Mandados foram cumpridos na casa do deputado e no imóvel funcional dele em Brasília, segundo apuração do UOL. As buscas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

PF apreendeu R$ 70 mil em dinheiro vivo com assessor de Gayer. Ao todo, a corporação cumpriu 19 mandados de busca em Brasília e em mais quatro cidades de Goiás: Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Aparecida de Goiânia e Goiânia.