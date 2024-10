'Confraria de Moro' para atingir Lula: o que disse Gilmar sobre caso Dirceu

Não existe base convincente para anulação da condenação de José Dirceu na Lava Jato. Além da condenação anterior no Mensalão, foi ele condenado na Lava Jato por três instâncias, inclusive pelo STJ. Segundo esses julgados, há prova documental do pagamento de suborno oriundo de? -- Sergio Moro (@SF_Moro) October 29, 2024

"Rotina de conluio"

Gilmar menciona que Dirceu foi citado 72 vezes em uma denúncia contra Lula em que o ex-ministro não era acusado. "A imbricação [conexão] das condutas a eles atribuídas é tão profunda que, muito embora José Dirceu não tenha sido formalmente acusado no caso do Triplex do Guarujá, seu nome foi citado nada mais nada menos do que 72 vezes na denúncia oferecida pela força-tarefa da Lava Jato", diz Gilmar.

O ministro do STF afirma que a procuradoria antecipava a Moro suas "manifestações técnicas". "A prática (...) fazia parte da rotina do conluio", diz Gilmar. "O magistrado, que parecia exercer a função de coordenador da força-tarefa, chancelava as peças do Ministério Público mesmo quando o processo já havia saído da sua alçada."

22.mar.2023 - Deltan Dallagnol e Sergio Moro durante sessão no Senado Imagem: Jefferson Rudy / Agência Senado

Como exemplo, ele cita uma denúncia antecipada por Dallagnol a Moro "na qual se reporta a Dirceu como coautor dos crimes". "Apenas 10 dias depois, o juiz determina a condução coercitiva do atual Presidente para depor na Polícia Federal", diz. "Passados dois meses, o réu José Dirceu é condenado pelos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro."