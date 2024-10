PF vê 'falhas evidentes' do governo do DF para impedir o 8 de Janeiro

Investigação apura os crimes de omissão imprópria. Esse crime acontece quando uma pessoa que tinha obrigação de agir para evitar uma situação não age. No trecho do relatório citado por Moraes, a PF deixa claro que uma série de fatores envolvendo a Secretaria de Segurança Pública foram "decisivos" para não prevenir e mesmo reprimir no dia os atos golpistas do 8 de Janeiro.

Conclui-se que as falhas da Secretaria de SegurançaPública do Distrito Federal (SSP/DF) no enfrentamento das manifestações de 08/01/2023 são evidentes, especialmente pela ausência inesperada de seu principal líder, Anderson Gustavo Torres, em um momento de extrema relevância aliado a falta de ações coordenadas e a difusão restrita de informações cruciais contidas no Relatório de Inteligência no 06/2023 foram fatores decisivos que contribuíram diretamente para a ineficiência da resposta das forças de segurança.



Em suma, a ausência de articulação e de difusão de dados comprometeu a capacidade de antecipar e enfrentar os atos de violência, revelando um despreparo que não pôde conter a escalada dos eventos ocorridos emm 8 de janeiro de 2023.

