Após reportagens do UOL, universidade vê rombo de R$ 11 mi em Farra de ONGs

10 medalhas por aluno

Entre as parcerias analisadas, o maior prejuízo — de R$ 5,2 milhões — foi constatado no projeto de aulas gratuitas de esporte Transformação, realizado em 2022 pela ONG ICA (Instituto Carioca de Atividades) com verba da bancada parlamentar do Rio de Janeiro.

O relatório confirma que foram pagos R$ 3,3 milhões por seminários sem que houvesse a comprovação de que foram realizados. A equipe — composta por oito funcionários da Unirio — recomenda também a devolução de R$ 1,9 milhão em materiais cujo uso não ficou comprovado.

Conforme mostrou o UOL, foram comprados pelo ICA para esse projeto, por exemplo, 11 mil colchonetes de ginástica (R$ 540 mil), 11 mil medalhas (R$ 93 mil), 1.320 bolas de futsal (R$ 155 mil) e 1.600 quimonos (R$ 312 mil), entre outros itens.

Os gastos superam em muito a necessidade dos 1.136 inscritos — foram comprados ao menos dez colchonetes e dez medalhas por aluno.

O ICA nega irregularidades e afirma, com seus projetos, contribuir com a "diminuição da vulnerabilidade em todas as suas perspectivas".