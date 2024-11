Amanda Paschoal: 2025 terá mais resistência do que avanço para a esquerda

'Vou cobrar respeito'

A psolista afirma que apesar das dificuldades que prevê enfrentar, quer criar o Fundo Municipal de Política LGBTQIA+, com ações nas áreas da saúde, emprego, moradia. Ela também tem como meta aumentar o número de casas de acolhimento para pessoas transgênero em São Paulo.

Não sei como vou ser recebida na Casa. Tenho que chegar lá e sentir. Vou impor respeito para ser respeitada pelos votos que tive e pelo trabalho que vou desenvolver, e para garantir que a gente consiga construir dentro do possível com resistência, não abaixando a cabeça para os dizeres do prefeito.

Pretendo fazer o fortalecimento do embate no plenário. Para as pessoas que atacarem, tanto com transfobia, quanto com racismo, vou seguir o rigor da lei para garantir que essas figuras não achem que lá vai ser uma terra sem lei.

A presidência [da Câmara] é um cargo que carrega a necessidade de organização dos trabalhos, mediação de conflitos, garantia da ordem e do direito da oposição questionar atos do governo. Vou cobrar respeito, decoro e não vou deixar ninguém rasgar o regimento para aprovar projetos a toque de caixa e por baixo dos panos.