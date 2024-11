Anielle comenta nome de Marielle no Enem: 'Isso é honrar nossa herança'

O tema da redação do Enem 2024 foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Um dos textos de apoio usava o samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira de 2019, "Histórias para ninar gente grande", que cita o nome da vereadora Marielle Franco. No Instagram, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, comentou a menção à sua irmã na prova.

O que aconteceu

"Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês". Esse é o trecho do samba-enredo que foi usado como texto de apoio para que os estudantes desenvolvessem a redação.

"Isso é honrar nossa herança". A ministra da Igualdade Racial disse no Instagram que "isso honrar nossa herança, é afirmar nossa história e nosso compromisso com a memória".