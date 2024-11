Lucas Pavanato: direita tem excesso de lideranças, ao contrário da esquerda

Religião e política

Evangélico, Pavanato afirma que a maior parte do eleitorado dele é composta por cristãos que por muito tempo não se sentiram representados por lideranças políticas.

Falar contra a ideologia de gênero não era comum, você era tratado como radical. Falar contra o aborto também não era. Quem falava que era cristão no ambiente público era demonizado. Lucas Pavanato (PL), vereador eleito

Estado laico é a permissão para que todas as correntes religiosas participem [da política]. É exatamente aquilo que garante a participação de pessoas com pensamentos religiosos, inclusive cristãos. Só que existe uma distorção. As pessoas não querem só a separação entre igreja e Estado, querem a separação entre religião e política. Isso é impossível.

Não tive apoio institucional de nenhuma igreja. Mas meus princípios dialogam com o público das igrejas. Minha forma de comunicar é muito parecida com a desse público.

CPIs e 'combo' contra ideologia de gênero

Pavanato prepara uma reforma no gabinete de Holiday, mas as propostas que planeja apresentar na Casa já estão prontas. Ele quer instaurar uma CPI para investigar ONGs que atendem usuários de drogas e outra para investigar ocupações. Diz ainda que pretende fazer um "combo contra ideologia de gênero", com propostas como proibição de remédios bloqueadores hormonais para transição de gênero e proibição do acesso de mulheres trans a banheiros femininos.