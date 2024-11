Polícia Federal indicia Pablo Marçal por laudo falso contra Boulos

Marçal publicou o laudo médico falso às vésperas das eleições. O documento, que tentava associar Boulos ao uso de drogas, foi divulgado no perfil de Instagram do influenciador na noite da última sexta (4).

Defesa de Marçal fala em "indiciamento recorde" e que julgamento para quem é de direita "sempre é mais rápido". "Indiciamento recorde mostra que seremos declarados inocentes em tempo ainda menor, sigo acreditando na justiça, no Brasil e principalmente no povo!", afirmou, em nota, Tássio Renam, advogado do empresário (leia mais abaixo).

O candidato do PRTB disse, em diferentes ocasiões, que não sabia que se tratava de um laudo falso. "Vocês podem falar com o Tássio Renam [advogado]. Ele que postou, na hora da postagem eu estava no (podcast) Inteligência Limitada. Ele mesmo postou. E a gente está 100% em paz", afirmou a jornalistas após votar no domingo.

O que é indiciamento: uma pessoa investigada passa à condição de indiciada, por exemplo, quando o inquérito policial aponta indícios de que ela cometeu determinado crime. "O indiciamento ocorre quando a autoridade policial entende que há indícios suficientes de um determinado crime. Diante disso, o procurador pode ofertar denúncia ou requerer novas diligências. Também pode pedir arquivamento", explica o criminalista Welington Arruda.

A Justiça Eleitoral também investiga o caso. No domingo do primeiro turno, o desembargador Silmar Fernandes, presidente do TRE-SP, disse que se Marçal for condenado pode ter os direitos políticos suspensos, o que o deixaria inelegível.

Boulos diz que espera que a Justiça atue "com firmeza". Por meio de nota, deputado federal disse que o indiciamento representa um "primeiro passo no combate às fake news abjetas que contaminaram a disputa eleitoral deste ano".