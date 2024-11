Bolsonaro é 'pedrinha no caminho' de Tarcísio nas eleições, diz Kassab

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, comentou nesta terça (19) as eleições de 2026 e 2030 e afirmou que Tarcísio de Freitas (Republicanos) será eleito presidente do Brasil.

O que aconteceu

"Ele tem uma pedrinha no caminho chamada 'Bolsonaro'." Para o presidente do PSD a única coisa que impediria Tarcísio de se candidatar ainda para 2026 é a indisposição com Bolsonaro — que ainda quer ser candidato à presidência. A declaração foi feita em um evento com empresários, organizado pelo grupo Esfera.

"E eu não vejo adversário", disse Kassab sobre eleição de Tarcísio em 2030. Na opinião dele, mesmo que Lula não seja candidato em 2026, Tarcísio também não deve se lançar.