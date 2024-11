Preso pela PF por plano de morte fez segurança para Lula antes da posse

Soares estava próximo. Como agente da PF em Brasília, ele tinha detalhes não só do cotidiano do candidato eleito como do esquema de segurança em torno do petista e de Alckmin.

O investigado [Soares], aproveitando-se das atribuições inerentes o seu cargo no período entre a diplomação e posse do governo eleito, repassou informações relacionadas à estrutura de segurança do presidente Lula para pessoas próximas ao então presidente Jair Bolsonaro, aderindo de forma direta ao intento golpista.

Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF

Dois militares presos faziam a segurança do G20, no Rio de Janeiro. Os tenentes-coronéis Rodrigo de Azevedo e Hélio Lima estavam escalados para o evento, que reúne chefes de Estado das maiores economias do mundo, e foram detidos no Comando Militar do Leste.