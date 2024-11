PF prende quatro militares suspeitos de planejar golpe e execução de Lula

Os indícios colhidos pela PF apontam que os alvos da operação elaboravam em 2022 um plano de golpe que incluía a execução dos presidente e vice-presidente eleitos, Lula e Geraldo Alckmin, além do ministro do STF Alexandre de Moraes, que vinha sendo alvo de monitoramento.

Essas novas provas foram obtidas a partir da análise do material apreendido com militares alvo de operação em fevereiro deste ano, para apurar o caso do plano de golpe.

Outro lado: a reportagem entrou em contato com as defesas de Hélio Ferreira Lima, Mario Fernandes e Rafael Martins de Oliveira e aguarda um posicionamento. As defesas de Rodrigo Bezerra de Azevedo e Wladimir Matos Soares não foram encontradas, e o espaço está aberto para manifestação.

"Punhal Verde e Amarelo"

De acordo com a PF, foi detectada a elaboração de um plano denominado "Punhal Verde e Amarelo", que seria colocado em prática no dia 15 de dezembro de 2022, com o homicídio de Lula e Alckmin.

As Forças Especiais são um batalhão de elite do Exército, com treinamento para atuação em situações de infiltração em território inimigo e resistência à tortura, por exemplo. As investigações da PF apontam que militares com esse treinamento atuaram ativamente no planejamento do plano de golpe.