Por que 'kids pretos' ganharam esse apelido? Detalhe está na roupa

Outro lado: a reportagem entrou em contato com as defesas de Hélio Ferreira Lima, Mario Fernandes e Rafael Martins de Oliveira e aguarda um posicionamento. As defesas de Rodrigo Bezerra de Azevedo e Wladimir Matos Soares não foram encontradas, e o espaço está aberto para manifestação.

O alvo de mais alta patente é o general da reserva Mario Fernandes. Ele foi secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo Bolsonaro e chegou a ocupar interinamente o comando da pasta, além de ter atuado no gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) de março de 2023 a março de 2024.

Plano se chamava 'Punhal Verde e Amarelo'

Ele previa a execução de lideranças políticas e a criação de um gabinete golpista, segundo a PF. A corporação revelou a existência de um planejamento detalhado, com data marcada para 15 de dezembro de 2022. "Foi detectada a elaboração de um plano denominado 'Punhal Verde e Amarelo', que seria colocado em prática no dia 15 de dezembro de 2022, com o homicídio de Lula e Alckmin", detalhou a PF em nota.

O planejamento incluía estratégias avançadas. As ações detalhavam o uso de técnicas operacionais militares e a criação de um "Gabinete Institucional de Gestão de Crise" para gerenciar os conflitos decorrentes.