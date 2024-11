Gleisi rebate Tarcísio: 'Indiciamento de Bolsonaro tem provas robustas'

Tarcísio havia afirmado que Bolsonaro "respeitou o resultado das eleições" em 2022. Já a parlamentar discorda. Ela acredita que Bolsonaro nunca se conformou com o resultado e, por isso, autorizou plano para um golpe de Estado que envolvia os assassinatos do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Gleisi ainda chamou Tarcísio de "negacionista" e disse que ele tenta "esconder a violência policial". "A investigação não está mais em andamento, já foi concluída e estarreceu o país", afirmou a presidente do PT. "E agora insiste em ser negacionista de golpe de Estado e trama de assassinato. Acorda, governador."