Tarcísio chama indiciamento de Bolsonaro de 'narrativa que carece de prova'

Bolsonaro não passou a faixa presidencial para o petista. Ele viajou na noite de 30 de dezembro para os Estados Unidos, tornando-se o primeiro presidente do Brasil a terminar o mandato fora do país. Além dele, somente João Figueiredo (1979-1985) e Floriano Peixoto (1891-1894) não entregaram a faixa aos sucessores.

Em 8 de Janeiro de 2023, manifestantes que estavam acampamentos em Brasília promoveram ataques aos prédios do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto. Os golpistas, que haviam passado semanas acampados na porta de quartéis, não aceitavam o resultado das eleições e pediam intervenção militar.