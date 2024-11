Kid preto contactou Cid seis minutos após cancelamento de cerco a Moraes

O contato com Cid foi feito por outro número de telefone. No grupo "Copa 2022", o major usava um número cadastrado em nome de um laranja, com DDD de Minas Gerais. Já no chat privado com Cid, também via WhatsApp, usou um número com DDD do estado do Rio de Janeiro — o contato estava salvo como "Joe".

Os elementos indicam que Mauro Cid estava recebendo informações sobre a ação clandestina.

Relatório final da PF sobre o plano de golpe para impedir a posse de Lula

"Opa", escreveu o kit preto para Cid; em seguida, tentou fazer uma chamada de vídeo. A ligação não deu certo. As mensagens trocadas a seguir indicam que Cid estava com conexão ruim. "Vou mudar de posição", disse Cid. "Tá foda", respondeu o major.

Dez minutos depois, o kit preto seguiu trocando mensagens com outro envolvido no cerco a Moraes, que estava posicionado perto da residência do ministro e havia recebido ordens de sair do local. Nesse diálogo, o major Oliveira usou a linha cadastrada no nome do laranja — a mesma usada no grupo "Copa 2022". "Sanhaço para achar táxi", escreveu "Gana" para "Japão" às 21h26. "Mas vou chegar". Às 21h33, "Japão" perguntou: "Quer que eu te pegue?"

Trecho de relatório da PF mostra troca de mensagens entre kid preto major Oliveira e Mauro Cid às 21h05 de 15 de dezembro Imagem: Reprodução/Relatório PF