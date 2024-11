PF ouve nesta quinta tenente-coronel sobre plano de morte de Lula

Plano previa matar Lula e Alckmin em dezembro de 2022. A PF apontou um "detalhado planejamento operacional", chamado "Punhal Verde e Amarelo", previsto para ser executado em 15 de dezembro de 2022, com o assassinato de Lula e Alckmin. O plano também incluía a execução de Moraes, que era monitorado continuamente, caso o golpe fosse consumado.

PF reuniu provas e evidências. Além de mensagens de celular, vídeos, gravações, depoimentos da delação premiada do tenente-coronel Cid, há uma minuta de um decreto golpista, que, de acordo com a PF, foi redigida e ajustada por Bolsonaro. Estratégia detalhada foi encontrada no HD do general da reserva Mario Fernandes.

As investigações apontaram que os indiciados se estruturaram por divisão de tarefas. Isso teria permitido a "individualização das condutas e a constatação da existência de grupos", segundo a PF. A anonimizaçao consistia em usar técnicas, telefones, codinomes para esconder a participação no esquema.

Moraes deve encaminhar nos próximos dias à PGR o relatório final da PF em que foram indiciados o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas. Cabe à PGR analisar o caso. A Polícia Federal concluiu a investigação e apresentou relatório final de cerca de 800 páginas ao STF na última quinta-feira (21). A PGR analisa todos os fatos e decide se apresenta denúncia contra os envolvidos.

PGR terá prazo inicial de 15 dias para se manifestar. Paulo Gonet pode pedir mais tempo ou mesmo solicitar mais diligências caso entenda ser necessário. A expectativa é que ele só apresente a denúncia em 2025, devido ao grande volume de informações da investigação e a complexidade do caso. Além disso, o Judiciário entra em recesso a partir de 20 de dezembro.

De perfil discreto e cauteloso, Gonet nem sempre tem adotado o mesmo entendimento da PF. Ele deve ser minucioso ao se debruçar sobre os detalhes da investigação antes de apresentar uma denúncia.