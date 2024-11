Heleno, Ramagem: quem são os indiciados por tentativa de golpe; veja lista

Entre os indiciados, está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ex-ministros, generais, militares e ex-assessores também estão na lista divulgada pela PF.

O relatório da investigação foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal). Com o indiciamento, a PF apontou quais crimes os investigados teriam praticado a partir do conjunto de elementos reunidos ao longo da investigação. Pela primeira vez, um presidente eleito no período democrático é indiciado como responsável por tramar contra a democracia no país.

As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase dois anos. Houve quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário.

Segundo a PF, a divulgação, com autorização do STF, visa evitar difusão de notícias incorretas.

O UOL tenta contato com a defesa de Bolsonaro e Braga Netto.